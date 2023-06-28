Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву
Посланник папы римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву
Кардинал Маттео Дзуппи. Обложка © Getty Images / Massimo Valicchia
Посланник папы римского Франциска по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву. Об этом сообщили в столичной Римско-католической архиепархии Божией Матери.
"Кардинал Дзуппи прибыл в Москву. Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи начнёт в среду в Москве второй этап своей миссии. Как сообщили в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня", — говорится в опубликованном сообщении.
Сегодня кардинал встретится с архиепископом Павлом Пецци, а 29 июня примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве. Как сообщили источники Архиепархии, Дзуппи может встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также с представителем Администрации президента России.
Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который ранее посетил Киев. На встрече с кардиналом Владимир Зеленский заявил, что не примет заморозку конфликта и готов рассматривать только план Киева по завершению боевых действий. Целью визита Дзуппи в Москву, как сообщалось, является достижение "справедливого мира".