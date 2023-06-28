Посланник папы римского по Украине прибыл в Москву

Посланник папы римского Франциска по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву. Об этом сообщили в столичной Римско-католической архиепархии Божией Матери.

"Кардинал Дзуппи прибыл в Москву. Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи начнёт в среду в Москве второй этап своей миссии. Как сообщили в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня", — говорится в опубликованном сообщении.

Сегодня кардинал встретится с архиепископом Павлом Пецци, а 29 июня примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве. Как сообщили источники Архиепархии, Дзуппи может встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также с представителем Администрации президента России.