"Без косяка не вкурить": Захарова в своём стиле высказалась о двух новых идеях Зеленского
Захарова оценила предложение Зеленского закрепить статус английского на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём стиле высказалась о решении президента Украины Владимира Зеленского закрепить статус английского языка в стране после предложения легализовать лекарства на основе каннабиса. Свою оценку инициативе лидера Незалежной дипломат дала в телеграм-канале.
"Это произошло сразу после внесения им же предложения о легализации марихуаны. Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить", — написала дипломат.
Захарова также предположила, что на Украине оставили "на сладкое" введение в стране возможности регистрировать однополые браки, а именно их могут разрешить ближе к Рождеству, которое, к слову, лидер Незалежной предлагает отмечать как католики.
Напомним, накануне Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о закреплении статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине. Обязательным он в том числе станет для руководителей местных администраций и их замов, военных в офицерских чинах, контрактников. Кроме того, в тот же день Зеленский призвал легализовать на Украине лекарства на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны".
t.me / V_Zelenskiy_official