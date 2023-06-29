"Без косяка не вкурить": Захарова в своём стиле высказалась о двух новых идеях Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём стиле высказалась о решении президента Украины Владимира Зеленского закрепить статус английского языка в стране после предложения легализовать лекарства на основе каннабиса. Свою оценку инициативе лидера Незалежной дипломат дала в телеграм-канале.

"Это произошло сразу после внесения им же предложения о легализации марихуаны. Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить", — написала дипломат.

Захарова также предположила, что на Украине оставили "на сладкое" введение в стране возможности регистрировать однополые браки, а именно их могут разрешить ближе к Рождеству, которое, к слову, лидер Незалежной предлагает отмечать как католики.