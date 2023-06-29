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29 июня, 08:38

"Без косяка не вкурить": Захарова в своём стиле высказалась о двух новых идеях Зеленского

Захарова оценила предложение Зеленского закрепить статус английского на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём стиле высказалась о решении президента Украины Владимира Зеленского закрепить статус английского языка в стране после предложения легализовать лекарства на основе каннабиса. Свою оценку инициативе лидера Незалежной дипломат дала в телеграм-канале.

"Это произошло сразу после внесения им же предложения о легализации марихуаны. Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить", — написала дипломат.

Захарова также предположила, что на Украине оставили "на сладкое" введение в стране возможности регистрировать однополые браки, а именно их могут разрешить ближе к Рождеству, которое, к слову, лидер Незалежной предлагает отмечать как католики.

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Напомним, накануне Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о закреплении статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине. Обязательным он в том числе станет для руководителей местных администраций и их замов, военных в офицерских чинах, контрактников. Кроме того, в тот же день Зеленский призвал легализовать на Украине лекарства на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны".

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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