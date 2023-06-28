"Теперь он католик": Захарову уморила идея Зеленского перенести Рождество на 25 декабря
Зеленский предложил перенести Рождество на Украине с 7 января на 25 декабря
Мария Захарова высмеяла Владимира Зеленского за идею отмечать Рождество на Украине. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев, © Getty Images / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента Незалежной.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, определив, что 25 декабря празднуется Рождество Христово, 15 июля — День украинской государственности, 1 октября — День защитников и защитниц Украины", — сказано в пояснительной записке к проекту.
Идею Зеленского отмечать Рождество в Незалежной на государственном уровне по западному образцу высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Теперь он католик", — сделала заключение дипломат об украинском лидере.
А ранее президент России Владимир Путин заявил, что его друзья детства еврейского происхождения нелестно высказываются о президенте Украины. По его словам, они говорят, что "Зеленский не еврей — это позор еврейского народа".