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28 июня, 09:34

"Теперь он католик": Захарову уморила идея Зеленского перенести Рождество на 25 декабря

Зеленский предложил перенести Рождество на Украине с 7 января на 25 декабря

<p>Мария Захарова высмеяла Владимира Зеленского за идею отмечать Рождество на Украине. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев, © Getty Images / Peter Nicholls</p>

Мария Захарова высмеяла Владимира Зеленского за идею отмечать Рождество на Украине. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев, © Getty Images / Peter Nicholls

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента Незалежной.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, определив, что 25 декабря празднуется Рождество Христово, 15 июля — День украинской государственности, 1 октября — День защитников и защитниц Украины", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Идею Зеленского отмечать Рождество в Незалежной на государственном уровне по западному образцу высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Теперь он католик", сделала заключение дипломат об украинском лидере.

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А ранее президент России Владимир Путин заявил, что его друзья детства еврейского происхождения нелестно высказываются о президенте Украины. По его словам, они говорят, что "Зеленский не еврей — это позор еврейского народа".

Андрей Бражников
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