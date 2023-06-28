"Теперь он католик": Захарову уморила идея Зеленского перенести Рождество на 25 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента Незалежной.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, определив, что 25 декабря празднуется Рождество Христово, 15 июля — День украинской государственности, 1 октября — День защитников и защитниц Украины", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Идею Зеленского отмечать Рождество в Незалежной на государственном уровне по западному образцу высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Теперь он католик", — сделала заключение дипломат об украинском лидере.