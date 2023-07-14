"Последствия легализации уже видны": В Госдуме высмеяли мечты Киева о марихуане в Крыму

Власти Киева ещё не успели легализовать на Украине медицинский каннабис, как уже строят планы по освоению российских регионов. Об этом заявил в беседе с Лайфом депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя заявление постпреда Владимира Зеленского о намерении выращивать марихуану на полуострове.

"Не успели в Киеве легализовать марихуану, как уже видны последствия. На Украине и так на бюджетные деньги существовала целая когорта чиновников, отвечавших за фантомные области, которые стране давно не принадлежат. Так теперь они ещё и в своих фантазиях стали российские регионы осваивать. Естественно, на свой лад, в своих галлюцинациях выращивая в Крыму те же милые их сердцам наркосодержащие растения", — сказал депутат.

По словам Журавлёва, такие идеи не более чем "видения затуманенного сознания" и по авторам этой инициативы "давно плачет трибунал".