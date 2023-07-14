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14 июля, 09:39

"Последствия легализации уже видны": В Госдуме высмеяли мечты Киева о марихуане в Крыму

Депутат Журавлёв назвал фантазиями планы Киева выращивать марихуану в Крыму

Власти Киева ещё не успели легализовать на Украине медицинский каннабис, как уже строят планы по освоению российских регионов. Об этом заявил в беседе с Лайфом депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя заявление постпреда Владимира Зеленского о намерении выращивать марихуану на полуострове.

"Не успели в Киеве легализовать марихуану, как уже видны последствия. На Украине и так на бюджетные деньги существовала целая когорта чиновников, отвечавших за фантомные области, которые стране давно не принадлежат. Так теперь они ещё и в своих фантазиях стали российские регионы осваивать. Естественно, на свой лад, в своих галлюцинациях выращивая в Крыму те же милые их сердцам наркосодержащие растения", — сказал депутат.

По словам Журавлёва, такие идеи не более чем "видения затуманенного сознания" и по авторам этой инициативы "давно плачет трибунал".

"Посадить в Крыму или Донбассе можно будет только тех самых прихвостней Зеленского, которые это выдумали, но только в тюрьму, по ним давно плачет трибунал. Эти территории навсегда российские, и даже обсуждать их принадлежность глупо", — подытожил наш собеседник.

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Ранее представитель президента Украины на полуострове Тамила Ташева заявила, что после легализации на Украине медицинского каннабиса власти Киева хотят выращивать его в Крыму. Напомним, Зеленский призвал легализовать на Украине лекарства на основе каннабиса, чтобы жители могли утолять "боль из-за войны". Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что подобным шагом украинский президент нанёс стране непоправимый ущерб.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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