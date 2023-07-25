Штрих-код на каждом кусте: Марихуану в Украине будут выращивать под особым наблюдением

Марихуана на Украине будет выращиваться под особым наблюдением. В частности, власти намерены пометить каждый куст штрих-кодом, а в теплицах установить камеры видеонаблюдения. О данных нормативах сообщила вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая в 2021 году стала инициатором законопроекта о легализации каннабиса.

"Требования будут достаточно жёсткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Всё это прописано в законе", — сообщила она агентству "Украинские новости".