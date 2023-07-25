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25 июля, 19:21

Штрих-код на каждом кусте: Марихуану в Украине будут выращивать под особым наблюдением

Вице-премьер Украины Стефанишина: Каннабис будут выращивать под видеонаблюдением

Марихуана на Украине будет выращиваться под особым наблюдением. В частности, власти намерены пометить каждый куст штрих-кодом, а в теплицах установить камеры видеонаблюдения. О данных нормативах сообщила вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая в 2021 году стала инициатором законопроекта о легализации каннабиса.

"Требования будут достаточно жёсткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Всё это прописано в законе", — сообщила она агентству "Украинские новости".

Планируется, что наказание за незаконное использование, выращивание и перепродажу будет таким же, как и за сбыт наркотиков. Лицензию будет выдавать Государственная врачебная служба. Её примерная стоимость оценивается в 800 гривен (около $22).

"Последствия легализации уже видны": В Госдуме высмеяли мечты Киева о марихуане в Крыму

"Последствия легализации уже видны": В Госдуме высмеяли мечты Киева о марихуане в Крыму

Напомним, Правительство Украины ещё летом 2022 года поддержало законопроект о легализации медицинской марихуаны, но на этом процесс остановился. Однако в конце июня Владимир Зеленский призвал довести дело до конца, чтобы граждане могли утолять "боль из-за войны". А так называемый постпред президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Незалежной хотят выращивать марихуану в Крыму.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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