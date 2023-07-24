Медведев шуткой отреагировал на смену логотипа Twitter

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смену логотипа соцсети Twitter её владельцем Илоном Маском. По его мнению, это замечательное решение. В своей публикации он напомнил о символах российской спецоперации на Украине — буквах Z и V.

"Так это X сейчас? Замечательно! Где есть X, там есть V и Z", — написал он на своей странице в "Твиттере".