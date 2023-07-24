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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 15:07
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Медведев шуткой отреагировал на смену логотипа Twitter

Медведев одобрил смену логотипа Twitter на X, напомнив о символах СВО V и Z

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смену логотипа соцсети Twitter её владельцем Илоном Маском. По его мнению, это замечательное решение. В своей публикации он напомнил о символах российской спецоперации на Украине — буквах Z и V.

"Так это X сейчас? Замечательно! Где есть X, там есть V и Z", — написал он на своей странице в "Твиттере".

Маск признался, что новый загадочный логотип "Твиттера" в будущем будет доработан
Маск признался, что новый загадочный логотип "Твиттера" в будущем будет доработан

Ранее Лайф рассказывал о том, что веб-версия социальной сети Twitter официально сменила логотип с фирменной синей птичкой на букву X. Эксперт считает, что этот шаг спровоцирует протесты пользователей.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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