Медведев шуткой отреагировал на смену логотипа Twitter
Медведев одобрил смену логотипа Twitter на X, напомнив о символах СВО V и Z
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смену логотипа соцсети Twitter её владельцем Илоном Маском. По его мнению, это замечательное решение. В своей публикации он напомнил о символах российской спецоперации на Украине — буквах Z и V.
"Так это X сейчас? Замечательно! Где есть X, там есть V и Z", — написал он на своей странице в "Твиттере".
Ранее Лайф рассказывал о том, что веб-версия социальной сети Twitter официально сменила логотип с фирменной синей птичкой на букву X. Эксперт считает, что этот шаг спровоцирует протесты пользователей.