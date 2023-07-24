Регион

Уведомления отключены

24 июля, 15:04

Маск признался, что новый загадочный логотип "Твиттера" в будущем будет доработан

Илон Маск заявил, что в будущем Twitter доработает новый логотип в виде буквы Х

Американский предприниматель Илон Маск допустил доработку логотипа социальной сети Twitter.

"Позже возможны изменения, обязательно [логотип] будет доработан", — написал он в "Твиттере".

Илона Маска назвали слоном в посудной лавке из-за смены логотипа Twitter

Илона Маска назвали слоном в посудной лавке из-за смены логотипа Twitter

Напомним, Twitter официально сменил старый логотип с птичкой на загадочную букву Х 24 июля. Это первое его изменение с 2012 года, но столь кардинального не было никогда. Кроме того, домен x.com уже автоматически переадресует на Twitter.

Обложка ©

ТАСС / АР / Michel Euler

Светлана Оперук
  • Новости
  • twitter
  • Илон Маск
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров