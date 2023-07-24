Маск признался, что новый загадочный логотип "Твиттера" в будущем будет доработан
Илон Маск заявил, что в будущем Twitter доработает новый логотип в виде буквы Х
Американский предприниматель Илон Маск допустил доработку логотипа социальной сети Twitter.
"Позже возможны изменения, обязательно [логотип] будет доработан", — написал он в "Твиттере".
Напомним, Twitter официально сменил старый логотип с птичкой на загадочную букву Х 24 июля. Это первое его изменение с 2012 года, но столь кардинального не было никогда. Кроме того, домен x.com уже автоматически переадресует на Twitter.
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ТАСС / АР / Michel Euler