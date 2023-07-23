Домен x.com стал перенаправлять на главную страницу Twitter

"X.com теперь ведёт на twitter.com", — написал он и добавил, что в ближайшее время будет обновлён логотип социальной сети.

Напомним, в июне Илон Маск подтвердил планы по переименованию Twitter в X, а сегодня он анонсировал новый логотип социальной сети: синюю птицу может заменить X. Уточняется, что финальный вариант ребрендинга пока не выбран. При этом Маск заявил, что "если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X", то его запустят уже завтра.