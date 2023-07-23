Регион

Уведомления отключены

23 июля, 19:17

Домен x.com стал перенаправлять на главную страницу Twitter

Маск: Домен x.com теперь автоматически переадресует на Twitter

Домен x.com стал автоматически перенаправлять запросы на платформу Twitter. Об этом сообщил владелец социальной сети американский предприниматель Илон Маск.

"X.com теперь ведёт на twitter.com", — написал он и добавил, что в ближайшее время будет обновлён логотип социальной сети.

Маск объявил о создании компании xAI, которая займётся искусственным интеллектом

Маск объявил о создании компании xAI, которая займётся искусственным интеллектом

Напомним, в июне Илон Маск подтвердил планы по переименованию Twitter в X, а сегодня он анонсировал новый логотип социальной сети: синюю птицу может заменить X. Уточняется, что финальный вариант ребрендинга пока не выбран. При этом Маск заявил, что "если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X", то его запустят уже завтра.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова

Подписаться на LIFE

  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров