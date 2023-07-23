Маск решил распрощаться с синей птицей на логотипе Twitter
Илон Маск анонсировал новый логотип Twitter: Синюю птицу может заменить X
Американский бизнесмен Илон Маск, владеющий Twitter, анонсировал смену логотипа социальной сети. Он пообещал "распрощаться со всеми птицами".
"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно — со всеми птицами", — написал Маск на своей странице.
Кроме того, бизнесмен показал возможный будущий дизайн Twitter, который представляет собой букву Х на чёрном фоне. Уточняется, что финальный вариант ребрендинга пока не выбран. При этом Маск заявил, что "если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X", то его запустят уже завтра.
Один из вариантов ребрендинга Twitter. Видео © Twitter / Elon Musk
По мнению Маска, буква X символизирует несовершенство людей, делающее их уникальными.
Ранее Twitter уже менял логотип, но ненадолго. Так, в апреле вместо всем привычной синей птички на эмблеме красовался символ мемной криптовалюты Dogecoin (собака породы шиба-ину). В 2021 году Маск назвал её народной и тем самым резко повысил стоимость.
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