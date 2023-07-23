Маск решил распрощаться с синей птицей на логотипе Twitter

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно — со всеми птицами", — написал Маск на своей странице.

Кроме того, бизнесмен показал возможный будущий дизайн Twitter, который представляет собой букву Х на чёрном фоне. Уточняется, что финальный вариант ребрендинга пока не выбран. При этом Маск заявил, что "если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X", то его запустят уже завтра.