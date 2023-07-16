Маск раскрыл особенность Twitter, которым он владеет
Маск признался в убыточности Twitter из-за долгов и падения рекламных доходов
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск рассказал, что Twitter по-прежнему остаётся убыточной компанией. Причиной этого он назвал падение доходов от рекламы на 50% и долговую нагрузку.
"Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы сможем позволить себе какую-либо роскошь", — написал он в ответ на предложение пользователя создать более заманчивые условия для содержания соцсети.
А ранее Лайф писал, что новая компания Илона Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения искусственного интеллекта. Основную цель предприниматель видит в создании "хорошего" ИИ, стремящегося познать Вселенную.
Flickr / Scott Jordan