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16 июля, 01:40

Маск раскрыл особенность Twitter, которым он владеет

Маск признался в убыточности Twitter из-за долгов и падения рекламных доходов

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск рассказал, что Twitter по-прежнему остаётся убыточной компанией. Причиной этого он назвал падение доходов от рекламы на 50% и долговую нагрузку.

"Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы сможем позволить себе какую-либо роскошь", — написал он в ответ на предложение пользователя создать более заманчивые условия для содержания соцсети.

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А ранее Лайф писал, что новая компания Илона Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения искусственного интеллекта. Основную цель предприниматель видит в создании "хорошего" ИИ, стремящегося познать Вселенную.

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Flickr / Scott Jordan

Лариса Сафронова
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