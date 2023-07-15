Новая компания Маска будет обучать искусственный интеллект через "Твиттер"
Компания xAI Илона Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения ИИ
Новая компания американского предпринимателя Илона Маска — xAI — займётся обучением модели искусственного интеллекта, используя в числе прочего публикации в Twitter. Об этом предприниматель заявил в ходе трансляции у себя в аккаунте.
Речь идёт о публичных твитах, "ничего частного". Маск назвал это распространённой практикой. Основную цель предприниматель видит в создании "хорошего" ИИ, стремящегося познать Вселенную. При этом он считает, что сфера искусственного интеллекта должна быть регулируемой, но никак не политкорректной.
Маск добавил, что xAI будет взаимодействовать и с Tesla, что выгодно для обеих компаний. В частности, разработки в сфере искусственного интеллекта могут помочь в модернизации системы автопилота электромобилей.
Напомним, ранее Илон Маск объявил о создании компании xAI, которая займётся искусственным интеллектом. В команде во главе с Маском специалисты в изучаемой сфере, некоторые из них работали над GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, Inception и Minerva.
AP / ТАСС / Michel Euler