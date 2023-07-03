Маск снова признан самым богатым человеком в мире

Предприниматель Илон Маск вновь оказался на вершине рейтинга богатейших людей на планете, его состояние оценивается в 233 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что за первое полугодие 2023 года предприниматель заработал 96,6 миллиарда.

Второе место у французского миллиардера Бернара Арно (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton), его состояние 200 млрд долларов — рост за первое полугодие 38,2 млрд. По данным агентства, в течение первого полугодия 2023-го каждый из членов индекса миллиардеров в среднем зарабатывал 14 млн долларов в день.

Если же оценивать темпы прироста благосостояния, здесь в тройке лидеров Маск, основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг (+58,9 миллиарда долларов за полгода) и основатель Amazon Джефф Безос (+47,4 миллиарда).