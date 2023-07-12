Маск объявил о создании компании xAI, которая займётся искусственным интеллектом
Американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой компании, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта (ИИ). Бизнесмен сообщил, что её название — xAI.
"Объявляю о формировании xAI для понимания реальности", — отметил он в "Твиттере".
В той же соцсети уже появилась и страничка организации. На сайте проекта сказано, что xAI — отдельная компания, но она будет сотрудничать с X Corp., Tesla и другими, чтобы добиться прогресса в выполнении миссии — "понять истинную природу Вселенной". В команде xAI во главе с Маском специалисты в сфере искусственного интеллекта — некоторые из них работали над GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, Inception и Minerva. 14 июля в Twitter Spaces состоится беседа, в ходе которой юзеры смогут задать все вопросы.
Ранее Лайф писал, что между главой корпорации Meta* Марком Цукербергом и Илоном Маском разгорелся конфликт. Это произошло из-за запуска Цукербергом социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Twitter. Из-за спора бизнесмены собрались решить всё на ринге и уже готовятся к бою. При этом Маск раскрыл Цукербергу правду о его жене.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
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