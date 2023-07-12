Маск объявил о создании компании xAI, которая займётся искусственным интеллектом

В той же соцсети уже появилась и страничка организации. На сайте проекта сказано, что xAI — отдельная компания, но она будет сотрудничать с X Corp., Tesla и другими, чтобы добиться прогресса в выполнении миссии — "понять истинную природу Вселенной". В команде xAI во главе с Маском специалисты в сфере искусственного интеллекта — некоторые из них работали над GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, Inception и Minerva. 14 июля в Twitter Spaces состоится беседа, в ходе которой юзеры смогут задать все вопросы.