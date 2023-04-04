Собака вместо птицы: Twitter внезапно сменил логотип на мем

Пользователи с удивлением обнаружили новый логотип социальной сети Twitter. Вместо всем привычной синей птички на эмблеме сейчас значится символ мемной криптовалюты Dogecoin (собака породы шиба-ину).

Владелец компании Илон Маск объяснил происходящее, опубликовав скриншот диалога с пользователем, когда только задумывался о покупке соцсети. Тогда один из подписчиков предложил ему приобрести Twitter и сменить лого на мем.

Навсегда ли введены изменения, пока не известно. При этом на их фоне цена криптовалюты Dogecoin выросла на 25%.

Нововведение уже успела оценить официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написав в телеграм-канале: "Так выглядит собака, которая съела птицу".