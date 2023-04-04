Собака вместо птицы: Twitter внезапно сменил логотип на мем
Twitter сменил логотип с синей птицей на символ Dogecoin
Пользователи с удивлением обнаружили новый логотип социальной сети Twitter. Вместо всем привычной синей птички на эмблеме сейчас значится символ мемной криптовалюты Dogecoin (собака породы шиба-ину).
Владелец компании Илон Маск объяснил происходящее, опубликовав скриншот диалога с пользователем, когда только задумывался о покупке соцсети. Тогда один из подписчиков предложил ему приобрести Twitter и сменить лого на мем.
Навсегда ли введены изменения, пока не известно. При этом на их фоне цена криптовалюты Dogecoin выросла на 25%.
Нововведение уже успела оценить официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написав в телеграм-канале: "Так выглядит собака, которая съела птицу".
Это не первый раз, когда Маск вносит необычные изменения в соцсеть. Так, в феврале он "назначил" пса на пост гендиректора "Твиттера". По мнению бизнесмена, Флоки идеально подходит для данной работы. При этом до сих пор гендиректор компании не назначен, миллиардер обещал, что сделает это к концу 2023 года.
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