Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 04:05

Газету New York Times лишили галочки верификации в Twitter

Twitter лишил галочки верификации основной аккаунт влиятельной американской газеты The New York Times. Произошло это после того, как издание отказалось платить за значок согласно требованиям новых правил социальной сети.

Теперь аккаунт газеты ничем не отличается от других неофициальных профилей. Правда, на него подписано 55 миллионов человек.

Twitter раскрыл цену голубых галочек и дату начала продаж

Twitter раскрыл цену голубых галочек и дату начала продаж

Ранее Лайф писал, что Илон Маск отреагировал на отказ The New York Times платить за верификацию аккаунта в Twitter. Он назвал материалы издания неинтересной пропагандой.

Обложка ©

Zuma / TASS

Арина Родионова
  • Новости
  • twitter
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров