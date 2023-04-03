Газету New York Times лишили галочки верификации в Twitter
Twitter лишил галочки верификации основной аккаунт влиятельной американской газеты The New York Times. Произошло это после того, как издание отказалось платить за значок согласно требованиям новых правил социальной сети.
Теперь аккаунт газеты ничем не отличается от других неофициальных профилей. Правда, на него подписано 55 миллионов человек.
Ранее Лайф писал, что Илон Маск отреагировал на отказ The New York Times платить за верификацию аккаунта в Twitter. Он назвал материалы издания неинтересной пропагандой.
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Zuma / TASS