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2 апреля, 10:20

Илон Маск отреагировал на отказ New York Times платить за верификацию аккаунта в Twitter

Маск назвал неинтересной пропагандой материалы New York Times

Американский бизнесмен Илон Маск назвал материалы газеты New York Times неинтересной пропагандой. Об этом он заявил в "Твиттере".

"Настоящая трагедия New York Times заключается в том, что их пропаганда даже неинтересна... Кроме того, их лента — это твиттер-аналог поноса. Это нечитабельно. У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи", — написал Маск в посте.

Таким образом он отреагировал на заявление New York Times об отказе платить за значок верификации для своих аккаунтов в "Твиттере". Газета также больше не будет возмещать сотрудникам подписку на Twitter Blue. И если раньше у New York Times был золотой значок, то сейчас "галочки" и вовсе нет.

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Ранее Маск заявил, что Twitter раскроет "буквально весь" исходный код, связанный с выдачей пользователям публикаций.

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Getty Images / Muhammed Selim Korkutata / Anadolu Agency

Светлана Оперук
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