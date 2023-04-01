"Грядёт расплата": Маск предсказал США большие проблемы
Илон Маск предрёк США "большую расплату" из-за низкой рождаемости
Америку в будущем ждёт "большая расплата", так как в стране низкая рождаемость. Об этом заявил миллиардер Илон Маск. Такой была его реакция на статью Reuters о том, что резервы главного целевого фонда системы соцобеспечения Америки будут исчерпаны в 2033 году, то есть на год ранее, чем предполагалось.
"Грядёт большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор", — написал Маск в "Твиттере".
Как сообщал Лайф, ранее аналитики отмечали, что у Японии "снижение численности населения, увеличение среднего возраста трудоспособных граждан и слишком медленный рост ВВП". Из-за этого у Страны восходящего солнца "проблемы".
ТАСС / Carina Johansen