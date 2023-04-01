"Грядёт расплата": Маск предсказал США большие проблемы

Америку в будущем ждёт "большая расплата", так как в стране низкая рождаемость. Об этом заявил миллиардер Илон Маск. Такой была его реакция на статью Reuters о том, что резервы главного целевого фонда системы соцобеспечения Америки будут исчерпаны в 2033 году, то есть на год ранее, чем предполагалось.