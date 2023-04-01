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1 апреля, 01:38

"Грядёт расплата": Маск предсказал США большие проблемы

Илон Маск предрёк США "большую расплату" из-за низкой рождаемости

Америку в будущем ждёт "большая расплата", так как в стране низкая рождаемость. Об этом заявил миллиардер Илон Маск. Такой была его реакция на статью Reuters о том, что резервы главного целевого фонда системы соцобеспечения Америки будут исчерпаны в 2033 году, то есть на год ранее, чем предполагалось.

"Грядёт большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор", — написал Маск в "Твиттере".

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Как сообщал Лайф, ранее аналитики отмечали, что у Японии "снижение численности населения, увеличение среднего возраста трудоспособных граждан и слишком медленный рост ВВП". Из-за этого у Страны восходящего солнца "проблемы".

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ТАСС / Carina Johansen

Анатолий Симоненко
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