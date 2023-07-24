Илона Маска назвали слоном в посудной лавке из-за смены логотипа Twitter

Смена логотипа соцсети Twitter на букву X спровоцирует протесты пользователей, так как большинство из них достаточно консервативно. Такое мнение выразил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, новый логотип — отсылка к названию корпорации SpaceX, которую основал Илон Маск, поэтому всё логично, однако аудитория от этого не изменится.

"Не исключено, что пользователи Twitter потребуют вернуть старые название и логотип. Многим нравился дизайн, не всем будет понятна история с Х, тем более что у большинства социальных сетей дизайн голубоватого и синего цвета. Это наиболее популярный цвет для социальных сетей, потому что он определённым образом психологически воздействует", — отметил Зыков в беседе с телеканалом "360".

Он считает, что новый чёрный логотип может вызвать отторжение. Владимир Зыков уверен, что прошлое название не вернут, — даже при бурных протестах будут искать альтернативу.

"Илон Маск нацелен на зарабатывание денег, он уже предпринял несколько шагов с пересмотром смысла сервиса подписки Twitter Blue, который многие пользователи нормально не восприняли. Это спровоцировало ряд скандалов, <…> появилось много фейков. <…> Маск пока себя ведёт как слон в посудной лавке — пришёл, начал топтать, не особо разбираясь", — сказал эксперт.

Зыков подчеркнул, что перед важным изменением крупные корпорации проводят много тестов, а Маск "всё выкатывает моментально".