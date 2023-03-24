Пользователям "Твиттера" по всему миру стала доступна платная подписка Twitter Blue

Платная верификация аккаунтов в "Твиттере" под названием Twitter Blue стала доступна для пользователей по всему миру, сообщил владелец платформы Илон Маск.

"Twitter Blue теперь доступен во всём мире", — написал миллиардер.

Теперь каждый пользователь сможет получить синюю галочку в учётной записи, которая будет свидетельствовать о подлинности их аккаунтов. Также обладатели подписки будут иметь в два раза меньше рекламы и смогут публиковать видеозаписи большей длительности.