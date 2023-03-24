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24 марта, 03:19

Пользователям "Твиттера" по всему миру стала доступна платная подписка Twitter Blue

Маск сообщил, что платная подписка Twitter Blue стала доступна по всему миру

Платная верификация аккаунтов в "Твиттере" под названием Twitter Blue стала доступна для пользователей по всему миру, сообщил владелец платформы Илон Маск.

"Twitter Blue теперь доступен во всём мире", — написал миллиардер.

Теперь каждый пользователь сможет получить синюю галочку в учётной записи, которая будет свидетельствовать о подлинности их аккаунтов. Также обладатели подписки будут иметь в два раза меньше рекламы и смогут публиковать видеозаписи большей длительности.

Маск пообещал открыть исходный код "Твиттера" в конце марта

Маск пообещал открыть исходный код "Твиттера" в конце марта

Ранее Лайф рассказывал, что в Twitter официально разрешили рекламировать каннабис. Согласно сообщению, компании должны иметь лицензию соответствующих органов, предоставлять рекламу только тем странам и регионам, где они имеют разрешение на продвижение товаров или услуг в Сети, и не распространять предложения среди лиц младше 21 года.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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