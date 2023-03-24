Пользователям "Твиттера" по всему миру стала доступна платная подписка Twitter Blue
Маск сообщил, что платная подписка Twitter Blue стала доступна по всему миру
Платная верификация аккаунтов в "Твиттере" под названием Twitter Blue стала доступна для пользователей по всему миру, сообщил владелец платформы Илон Маск.
"Twitter Blue теперь доступен во всём мире", — написал миллиардер.
Теперь каждый пользователь сможет получить синюю галочку в учётной записи, которая будет свидетельствовать о подлинности их аккаунтов. Также обладатели подписки будут иметь в два раза меньше рекламы и смогут публиковать видеозаписи большей длительности.
Ранее Лайф рассказывал, что в Twitter официально разрешили рекламировать каннабис. Согласно сообщению, компании должны иметь лицензию соответствующих органов, предоставлять рекламу только тем странам и регионам, где они имеют разрешение на продвижение товаров или услуг в Сети, и не распространять предложения среди лиц младше 21 года.
Unsplash