"Птичка" улетела: Twitter официально сменил логотип на Х

Веб-версия социальной сети Twitter официально сменила логотип с фирменной синей птичкой на стилизованную букву X. Старый брендинг ещё остался в приложениях и доменном имени, хотя последний тоже скоро заменят на x.com.

Twitter официально сменил логотип на Х. Фото © X.com

Twitter не менял свой логотип с тех самых пор, как представил его в 2012 году. Художник Мартин Грассер, придумавший дизайн знаменитой голубой птички, работал над логотипом несколько месяцев и в итоге показал основателю Twitter Джеку Дорси 24 эскиза, которые были очень похожи между собой — отличалось лишь положение крыльев. Утверждён был вариант номер "5CS".