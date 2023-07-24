"Птичка" улетела: Twitter официально сменил логотип на Х
В официальном аккаунте Twitter вместо привычного логотипа с птичкой появилось X
Веб-версия социальной сети Twitter официально сменила логотип с фирменной синей птичкой на стилизованную букву X. Старый брендинг ещё остался в приложениях и доменном имени, хотя последний тоже скоро заменят на x.com.
Twitter официально сменил логотип на Х. Фото © X.com
Twitter не менял свой логотип с тех самых пор, как представил его в 2012 году. Художник Мартин Грассер, придумавший дизайн знаменитой голубой птички, работал над логотипом несколько месяцев и в итоге показал основателю Twitter Джеку Дорси 24 эскиза, которые были очень похожи между собой — отличалось лишь положение крыльев. Утверждён был вариант номер "5CS".
Напомним, что 23 июля американский бизнесмен Илон Маск, не так давно владеющий Twitter, подтвердил планы по переименованию Twitter в X, а также анонсировал новый логотип социальной сети, сообщив, что синюю птицу может заменить литера "Х". Уточнялось, что финальный вариант ребрендинга пока не выбран. При этом Маск заявил, что "если ему представят достаточно хороший логотип X", то его запустят совсем скоро. Так и случилось. Весь процесс ребрендинга занял менее суток.
X.com