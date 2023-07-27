Бывший агент ЦРУ Груш заявил в Конгрессе США об обнаружении биотехнологий НЛО

Правительство США утаивает обнаружение биотехнологий нечеловеческого происхождения в местах падения неопознанных летающих объектов. Об этом сообщил бывший агент ЦРУ Дэвид Груш на прошедших в Конгрессе США первых публичных слушаниях о существовании внеземных цивилизаций и возможном контакте с ними.

Он отказался подробно рассказывать об этом на широкую публику, но заявил под присягой, что знает доподлинно о секретных программах по внеземным технологиям, многократно превосходящим возможности Соединённых Штатов. Также агент сообщил, что он и другие бывшие американские военные и сотрудники ЦРУ неоднократно сталкивались с НЛО, при этом американские власти могут применить репрессивные меры за раскрытие этой информации.

Его слова подтвердили присутствовавшие на мероприятии адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. Все три свидетеля полагают, что существование подобных объектов угрожает безопасности США.