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26 июля, 23:46

Бывший агент ЦРУ Груш заявил в Конгрессе США об обнаружении биотехнологий НЛО

Правительство США утаивает обнаружение биотехнологий нечеловеческого происхождения в местах падения неопознанных летающих объектов. Об этом сообщил бывший агент ЦРУ Дэвид Груш на прошедших в Конгрессе США первых публичных слушаниях о существовании внеземных цивилизаций и возможном контакте с ними.

Он отказался подробно рассказывать об этом на широкую публику, но заявил под присягой, что знает доподлинно о секретных программах по внеземным технологиям, многократно превосходящим возможности Соединённых Штатов. Также агент сообщил, что он и другие бывшие американские военные и сотрудники ЦРУ неоднократно сталкивались с НЛО, при этом американские власти могут применить репрессивные меры за раскрытие этой информации.

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Учёный определил вероятность существования инопланетян

Его слова подтвердили присутствовавшие на мероприятии адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. Все три свидетеля полагают, что существование подобных объектов угрожает безопасности США.

А ранее Лайф писал, что во время расследования авиакатастроф специалисты КГБ регулярно встречались с НЛО. При этом сами лётчики начальству о "тарелочках" и "шарах" часто не сообщали: побаивались, что за это сочтут психически нездоровыми. А вот специалистам Первого отдела о встречах с НЛО сообщали регулярно.

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Freepik

Лариса Сафронова
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