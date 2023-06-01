Учёный определил вероятность существования инопланетян
Эксперт Вибе: Вероятность существования инопланетян на Земле равна 50%
Вероятность существования инопланетян на Земле равна 50%, то есть они или есть, или их нет. Об этом заявил заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с телеканалом "360", комментируя слова профессора Стэнфорда Гарри Нолана о визите пришельцев.
"Должно быть чёткое разграничение. Есть вещи, в которых человек специалист, занимается исследованиями и является экспертом. В этом случае он может давать какие-то комментарии. Во что он верит — его личное дело", — подчеркнул профессор.
Вибе отметил, что человек может верить в разные явления, но слова без доказательств не делают из него эксперта. Кроме того, подчеркнул он, 31 августа 2022 года состоялась пресс-конференция НАСА, посвящённая НЛО. На ней комиссия обобщила, проанализировала и суммировала все имеющиеся на данный момент свидетельства об инопланетянах.
Напомним, ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан проговорился, что инопланетяне не просто когда-то посещали Землю, они и сейчас среди нас. По его словам, вероятность того, что такие существа прилетят на Землю, составляет 100%. А уфолог Юрий Григорьев рассказал, что инопланетяне появлялись, когда на МКС летал российский киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок фильма "Вызов".
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