Учёный определил вероятность существования инопланетян

Вероятность существования инопланетян на Земле равна 50%, то есть они или есть, или их нет. Об этом заявил заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с телеканалом "360", комментируя слова профессора Стэнфорда Гарри Нолана о визите пришельцев.

"Должно быть чёткое разграничение. Есть вещи, в которых человек специалист, занимается исследованиями и является экспертом. В этом случае он может давать какие-то комментарии. Во что он верит — его личное дело", — подчеркнул профессор.

Вибе отметил, что человек может верить в разные явления, но слова без доказательств не делают из него эксперта. Кроме того, подчеркнул он, 31 августа 2022 года состоялась пресс-конференция НАСА, посвящённая НЛО. На ней комиссия обобщила, проанализировала и суммировала все имеющиеся на данный момент свидетельства об инопланетянах.