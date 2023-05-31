Уфолог заявил, что на Земле побывали пришельцы с Марса и Фаэтона

Прямой контакт с инопланетянами у людей состоялся давно, и пришельцы тогда были похожи на героев фильма "Аватар", но без хвостов. Такое мнение высказал палеотехнолог, член Русского географического общества, директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

"Прямой контакт состоялся достаточно давно. На Землю высадились представители как раз двух планет: планеты Марс, которая тогда называлась Эдем, и планеты Тиамат, или, как принято говорить в нашей литературе и культуре, Фаэтон. Они высаживались, и это действительно были в полной мере те, кого не могли не заметить", — сказал он в беседе с РИАМО.

Уфолог привёл в пример описание из неких древних текстов. По его словам, там сказано, что представители планеты Тиамат внешне были похожи на людей, но их рост достигал четырёх метров. Кровь и кожа якобы у них были голубые. А марсиане будто были очень похожи на европеоидов.