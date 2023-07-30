Путин раскрыл количество потерянной в ходе контрнаступления техники ВСУ

С начала контрнаступления украинская армия лишилась более 400 танков и 1,3 тысячи бронемашин. Число колоссальных потерь ВСУ раскрыл президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

"На данный момент времени, начиная с четвёртого июня, я говорил [раньше], по-моему, 405 танков было потеряно — это что мы видим только. Сейчас 415. Ну и 1,3 тысячи с лишним единиц бронемашин разного класса", — сообщил Путин.