Путин раскрыл количество потерянной в ходе контрнаступления техники ВСУ
Путин: С 4 июня Украина потеряла 415 танков, более 1,3 тысячи единиц бронемашин
С начала контрнаступления украинская армия лишилась более 400 танков и 1,3 тысячи бронемашин. Число колоссальных потерь ВСУ раскрыл президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.
"На данный момент времени, начиная с четвёртого июня, я говорил [раньше], по-моему, 405 танков было потеряно — это что мы видим только. Сейчас 415. Ну и 1,3 тысячи с лишним единиц бронемашин разного класса", — сообщил Путин.
Напомним, "грандиозное" контрнаступление, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, составляют тысячи военных. Киевские власти признали медленный ход контрнаступления, но в провале почему-то решили обвинить западных партнёров.
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