ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 21:14
5007

Путин раскрыл количество потерянной в ходе контрнаступления техники ВСУ

Путин: С 4 июня Украина потеряла 415 танков, более 1,3 тысячи единиц бронемашин

С начала контрнаступления украинская армия лишилась более 400 танков и 1,3 тысячи бронемашин. Число колоссальных потерь ВСУ раскрыл президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

"На данный момент времени, начиная с четвёртого июня, я говорил [раньше], по-моему, 405 танков было потеряно — это что мы видим только. Сейчас 415. Ну и 1,3 тысячи с лишним единиц бронемашин разного класса", — сообщил Путин.

Экс-советник Пентагона заявил о безвыходном положении Зеленского
Экс-советник Пентагона заявил о безвыходном положении Зеленского

Напомним, "грандиозное" контрнаступление, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, составляют тысячи военных. Киевские власти признали медленный ход контрнаступления, но в провале почему-то решили обвинить западных партнёров.

BannerImage

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar