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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 13:57
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Экс-советник Пентагона заявил о безвыходном положении Зеленского

Полковник Макгрегор: Зеленский в безвыходном положении из-за уязвимости HIMARS

Тот факт, что российские военные научились эффективно перехватывать и уничтожать ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, очень злит президента Украины Владимира Зеленского. Он делал на эту систему большие ставки, а теперь оказался в безвыходном положении. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу London Real.

"Российская система ПВО великолепна, лучшего варианта описания я не могу придумать. <...> Ей удаётся сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты. Я думаю, что именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении", — полагает Макгрегор.

Таким образом, продолжил он, российские силы ПВО подорвали надежды Киева на "главную ракету". Это происходит на фоне отсутствия защиты со стороны НАТО и огромных потерь в армии, что ухудшает ситуацию, в которой оказался Зеленский.

"Он разгневан, в ярости, потери внутри страны ужасающие, и лишь только американские деньги реально поддерживают это украинское правительство", считает Макгрегор.

По его мнению, Зеленский в роли президента уже дышит на ладан и гуманнее было бы положить этому конец.

В США Зеленского поставили перед ужасным выбором после провала контрнаступления
В США Зеленского поставили перед ужасным выбором после провала контрнаступления

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска уничтожили порядка 30% оружия и техники, поставленных Западом на Украину перед началом контрнаступления. По его словам, поставки продолжаются, хотя уже не с такой интенсивностью, которая была перед началом контрнаступления ВСУ.

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Getty Images / Dia images

Андрей Григорьев
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