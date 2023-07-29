Тот факт, что российские военные научились эффективно перехватывать и уничтожать ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, очень злит президента Украины Владимира Зеленского. Он делал на эту систему большие ставки, а теперь оказался в безвыходном положении. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу London Real.

"Российская система ПВО великолепна, лучшего варианта описания я не могу придумать. <...> Ей удаётся сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты. Я думаю, что именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении", — полагает Макгрегор.

Таким образом, продолжил он, российские силы ПВО подорвали надежды Киева на "главную ракету". Это происходит на фоне отсутствия защиты со стороны НАТО и огромных потерь в армии, что ухудшает ситуацию, в которой оказался Зеленский.

"Он разгневан, в ярости, потери внутри страны ужасающие, и лишь только американские деньги реально поддерживают это украинское правительство", — считает Макгрегор.

По его мнению, Зеленский в роли президента уже дышит на ладан и гуманнее было бы положить этому конец.