В Киеве заявили, что графика контрнаступления не имеют

У ВСУ нет никаких сроков по контрнаступлению. Об этом в интервью украинскому каналу ТСН заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) страны Алексей Данилов.

По его словам, никто, кроме самих украинцев, не может ставить им дедлайны. Командиры ориентируются не на график, а на собственное видение, как "действовать на том или ином направлении с учётом поставленной общей задачи".