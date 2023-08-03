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3 августа, 03:28

В Киеве заявили, что графика контрнаступления не имеют

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил об отсутствии графика контрнаступления ВСУ

У ВСУ нет никаких сроков по контрнаступлению. Об этом в интервью украинскому каналу ТСН заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) страны Алексей Данилов.

По его словам, никто, кроме самих украинцев, не может ставить им дедлайны. Командиры ориентируются не на график, а на собственное видение, как "действовать на том или ином направлении с учётом поставленной общей задачи".

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А ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал украинского президента Владимира Зеленского обманщиком из-за громких обещаний после провала контрнаступления ВСУ. Эксперт посоветовал Киеву договариваться о мирных переговорах с Москвой.

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ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Лариса Сафронова
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