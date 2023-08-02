Зеленского назвали обманщиком из-за громких обещаний после провала контрнаступления ВСУ

Заявления Владимира Зеленского о способности якобы одолеть Россию в текущем конфликте говорят о неадекватной оценке ситуации украинским президентом. Так считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"А что ж ты тогда полтора года не можешь этого сделать? Ты наивный пацан, обманщик или просто клоун", — обратился он к лидеру Незалежной в видео на своём YouTube-канале.

Соскин отметил, что западные союзники из-за провала контрнаступления ВСУ уже начали сокращать объёмы выделяемой Киеву помощи. В то же время Владимир Путин провёл саммит Россия – Африка, который посетили делегации 49 африканских стран и регобъединений. Эксперт делает вывод, что киевские власти должны договариваться о мирных переговорах с Москвой.