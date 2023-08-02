Зеленского назвали обманщиком из-за громких обещаний после провала контрнаступления ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин возмущён голословными обещаниями Зеленского
Олег Соскин. Обложка © Yotube / UKRLIFE.TV
Заявления Владимира Зеленского о способности якобы одолеть Россию в текущем конфликте говорят о неадекватной оценке ситуации украинским президентом. Так считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"А что ж ты тогда полтора года не можешь этого сделать? Ты наивный пацан, обманщик или просто клоун", — обратился он к лидеру Незалежной в видео на своём YouTube-канале.
Соскин отметил, что западные союзники из-за провала контрнаступления ВСУ уже начали сокращать объёмы выделяемой Киеву помощи. В то же время Владимир Путин провёл саммит Россия – Африка, который посетили делегации 49 африканских стран и регобъединений. Эксперт делает вывод, что киевские власти должны договариваться о мирных переговорах с Москвой.
Напомним, контрнаступление, которое широко анонсировали украинские и западные СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, уже превысили 26 тысяч. Это признали и в Киеве, и на Западе. При этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер и вовсе заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте.