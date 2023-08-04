Раскрыты потери ВСУ в технике за два месяца контрнаступа
МО РФ: С начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 4,9 тысячи единиц техники
Российские военные с начала украинского контрнаступления, которое стартовало 4 июня, уничтожили почти пять тысяч единиц техники ВСУ, включая 25 танков "Леопард". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолётов, девять вертолётов, 831 танк и другие боевые бронированные машины, из них 25 немецких танков "Леопард", семь французских колёсных танков AMX и 21 американская БМП "Брэдли", — сказал он в ходе брифинга.
Также украинские войска потеряли 747 орудий полевой артиллерии и миномётов, включая 76 американских артиллерийских М777, а также 84 САУ из Польши, Франции, Германии и США.
Отметим, сегодня, 4 августа, ровно два месяца, как Киев ведёт широко анонсированное "контрнаступление". Однако, несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для ВСУ колоссальными потерями. Это признали и в Киеве, и на Западе. Кстати, британская разведка нашла неожиданное препятствие контрнаступлению ВСУ: оказывается, это сорняки, кустарники и мелкие деревья.
Кадр из видео Минобороны РФ