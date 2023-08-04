Российские военные с начала украинского контрнаступления, которое стартовало 4 июня, уничтожили почти пять тысяч единиц техники ВСУ, включая 25 танков "Леопард". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолётов, девять вертолётов, 831 танк и другие боевые бронированные машины, из них 25 немецких танков "Леопард", семь французских колёсных танков AMX и 21 американская БМП "Брэдли", — сказал он в ходе брифинга.

Также украинские войска потеряли 747 орудий полевой артиллерии и миномётов, включая 76 американских артиллерийских М777, а также 84 САУ из Польши, Франции, Германии и США.