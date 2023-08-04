МО РФ: С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат

Потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 43 тысяч человек. Такие данные привёл официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение июня – июля потери Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих", — отметил он.

И это не включая эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.