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Опубликовано 3 августа 2023, 15:52
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Бывший американский разведчик предрёк скорый разгром ВСУ: Они в шаге от краха

Экс-разведчик США Риттер прогнозирует полный разгром ВСУ в ближайшее время

Россия уже на пути к тому, чтобы в скором времени достичь одной из главных целей спецоперации — нанести стратегическое поражение украинским войскам. ВСУ в шаге от полного краха, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха", — отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Напомним, контрнаступление, которое широко анонсировали украинские и западные СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для ВСУ колоссальными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, уже превысили 26 тысяч. Это признали и в Киеве, и на Западе. Кстати, британская разведка нашла неожиданное препятствие контрнаступлению ВСУ: оказывается, это сорняки, кустарники и мелкие деревья.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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