Запад уже устал выдумывать новые оправдания для неудачного наступления ВСУ, поэтому теперь невозмутимо высказывает совершенно бредовые версии, заявил первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, напомнив известное выражение про "плохого танцора".

"Как плохому танцору мешают разные органы, так плохому военному — кустики на поле боя. На Западе, кажется, уже устали выдумывать оправдания для того, что хвалёное украинское контрнаступление провалилось", — подчеркнул депутат в беседе с Лайфом.

Причём сначала звучала вполне благородная версия о том, что ВСУ берегут личный состав и технику, однако позже выяснилось, что на штурмы они свою пехоту бросают как в мясорубку, показания опять поменялись.

"Причиной неудач предсказуемо стали русские, которые удачно окопались и заминировали все подходы. И это уже было похоже на детский сад, в духе: "Мы же вас бьём, а чего вы защищаетесь-то", — добавил Журавлёв.

Нынешнее же объяснение, связанное с неблагоприятным для украинских войск рельефом местности, по его мнению, вовсе попахивает психиатрической клиникой, будто ВСУ собрались наступать по ровной поверхности, как на плацу, где нет ни укрытий, ни углов.

"Означает это, впрочем, лишь усталость и раздражение Запада по поводу неумелых действий Украины. Можно разбить о российскую оборону ещё с десяток дивизий, но мы готовы и дальше держать оборону", — добавил наш собеседник.