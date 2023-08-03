Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере из-за дефицита вооружения
Economist: На Украине начали печатать бомбы для ВСУ на 3D-принтере
Украинская армия придумала, как справляться с нехваткой боеприпасов, и теперь печатает их на 3D-принтере. Об этом узнал британский журнал Economist.
"Самодельные боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления. Но у них есть свои преимущества. В первую очередь они дешёвые..." — говорится в материале.
По данным издания, оболочки для самодельных боеприпасов поставляют Киеву из-за рубежа, причём через таможню товар проходит под видом детских игрушек или подсвечников. Таким образом еженедельно создаётся порядка тысячи пластиковых корпусов для так называемых "конфетных бомб".
При этом даже тут у Киева возникают некоторые сложности, в том числе и с цепочками поставок. Как объясняет Economist, всё дело в том, что компоненты для изготовления напечатанных на принтере бомб прибывают из совершенно разных уголков мира.
Ранее Лайф рассказывал, что в ходе выполнения задачи специальной военной операции Российская армия уничтожила почти треть западного оружия, поставленного на Украину ещё перед началом "разрекламированного" контрнаступления. Врио главы ДНР Денис Пушилин признал, что поставки продолжаются и сейчас, однако подчеркнул, что в уже совершенно другом объёме.
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