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6 августа, 18:38

"Надо возвращаться в реальность": Зеленский обвинил украинцев в расслабленности

Зеленский призвал вернуться в реальность "расслабившихся" украинцев

Некоторые украинцы расслабились и стали жить так, как будто в конфликте с Россией "должен победить кто-то другой". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в своём видеообращении к согражданам.

"Если кому-то уже кажется, что война где-то там и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдём", — сказал он.

К слову, с аналогичным посылом на днях выступила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она упрекнула граждан, что те начали забывать, что идёт война. А надо меньше "кайфовать". В комментариях под её постом ей написали, что власть должна начать с себя.

"Мы устали": В ВСУ пожаловались Зеленскому на непреодолимые трудности на фронте

"Мы устали": В ВСУ пожаловались Зеленскому на непреодолимые трудности на фронте

Ранее Лайф рассказывал о том, что американские чиновники оказались разочарованы темпами контрнаступления ВСУ. По мнению военных аналитиков, российские войска значительно укрепили оборону, так что теперь при попытке прорыва украинцев неминуемо ожидают серьёзные потери.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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