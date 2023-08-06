"Надо возвращаться в реальность": Зеленский обвинил украинцев в расслабленности

Некоторые украинцы расслабились и стали жить так, как будто в конфликте с Россией "должен победить кто-то другой". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в своём видеообращении к согражданам.

"Если кому-то уже кажется, что война где-то там и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдём", — сказал он.

К слову, с аналогичным посылом на днях выступила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она упрекнула граждан, что те начали забывать, что идёт война. А надо меньше "кайфовать". В комментариях под её постом ей написали, что власть должна начать с себя.