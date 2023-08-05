"Мы устали": В ВСУ пожаловались Зеленскому на непреодолимые трудности на фронте

Успех в украинском контрнаступлении стоит под вопросом из-за усталости солдат ВСУ на Артёмовском направлении и серьёзных потерь. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Идут жестокие бои, нам нужно больше солдат и оружия. Мы устали", — цитирует издание военного медика ВСУ.

В статье приводятся слова украинского солдата, который заявил о том, что русские военные лучше подготовлены. Также уточняется, что ВС РФ стали использовать значительно больше дронов, чем раньше.