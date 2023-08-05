Регион

Уведомления отключены

5 августа, 09:36

"Мы устали": В ВСУ пожаловались Зеленскому на непреодолимые трудности на фронте

WSJ: ВСУ столкнулись с неразрешимыми проблемами на Артёмовском направлении

Успех в украинском контрнаступлении стоит под вопросом из-за усталости солдат ВСУ на Артёмовском направлении и серьёзных потерь. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Идут жестокие бои, нам нужно больше солдат и оружия. Мы устали", — цитирует издание военного медика ВСУ.

В статье приводятся слова украинского солдата, который заявил о том, что русские военные лучше подготовлены. Также уточняется, что ВС РФ стали использовать значительно больше дронов, чем раньше.

Стало известно, что мешает украинским пилотам начать обучение на F-16

Стало известно, что мешает украинским пилотам начать обучение на F-16

Ранее Лайф рассказывал о том, что американские чиновники оказались разочарованы темпами контрнаступления ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров