"Мы устали": В ВСУ пожаловались Зеленскому на непреодолимые трудности на фронте
WSJ: ВСУ столкнулись с неразрешимыми проблемами на Артёмовском направлении
Успех в украинском контрнаступлении стоит под вопросом из-за усталости солдат ВСУ на Артёмовском направлении и серьёзных потерь. Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Идут жестокие бои, нам нужно больше солдат и оружия. Мы устали", — цитирует издание военного медика ВСУ.
В статье приводятся слова украинского солдата, который заявил о том, что русские военные лучше подготовлены. Также уточняется, что ВС РФ стали использовать значительно больше дронов, чем раньше.
Ранее Лайф рассказывал о том, что американские чиновники оказались разочарованы темпами контрнаступления ВСУ.
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