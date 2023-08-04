СМИ узнали о разочаровании США в украинской армии
NBC: Американские чиновники разочарованы темпами контрнаступления ВСУ
Американские чиновники разочарованы темпами контрнаступления Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает телеканал NBC, опросивший сотрудников администрации президента США.
По словам одного из собеседников телеканала, Вашингтон и союзники дали украинцам всё, о чём они просили, для контрнаступления, включая 500 танков и сотни бронемашин. Также американская сторона негодует, почему Киев не отправляет в бой наиболее подготовленные подразделения. Как считают американские военные аналитики, российские войска значительно укрепили оборону, так что теперь при попытке прорыва ВСУ неминуемо ожидают серьёзные потери.
Отметим, сегодня, 4 августа, ровно два месяца, как Киев ведёт широко анонсированное "контрнаступление". Несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для ВСУ колоссальными потерями. Это признали и в Киеве, и на Западе. Кстати, британская разведка нашла неожиданное препятствие контрнаступлению ВСУ: оказывается, это сорняки, кустарники и мелкие деревья.
Telegram / V_Zelenskiy_official