СМИ узнали о разочаровании США в украинской армии

По словам одного из собеседников телеканала, Вашингтон и союзники дали украинцам всё, о чём они просили, для контрнаступления, включая 500 танков и сотни бронемашин. Также американская сторона негодует, почему Киев не отправляет в бой наиболее подготовленные подразделения. Как считают американские военные аналитики, российские войска значительно укрепили оборону, так что теперь при попытке прорыва ВСУ неминуемо ожидают серьёзные потери.