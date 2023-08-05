Стало известно, что мешает украинским пилотам начать обучение на F-16

Далеко не все украинские пилоты готовы начать обучение на истребителях F-16, ведь из 32 человек английский знают только восемь. Остальным придётся предварительно пройти языковые курсы, передаёт Politico.

"Восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, готовы начать обучение на истребителях, как только план подготовки будет составлен европейскими союзниками и утверждён США", — передаёт издание.

Ожидается, что обучение должны пройти 32 человека — две эскадрильи пилотов ВСУ, однако преградой для обучения стал именно языковой барьер. Чтобы начать тренировки лётчикам придётся пройти языковые курсы, которые будут проводиться в Великобритании.