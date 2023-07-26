Стало известно, почему на Западе не спешат с обучением пилотов ВСУ на F-16

Америка и её союзники пока не смогли согласовать вопросы, которые касаются обучения лётчиков ВСУ управлению западными истребителями-бомбардировщиками F-16. По этой же причине эти самолёты Киеву пока не поставляют, пишет газета Politico, ссылаясь на должностных лиц США.

В издании подчеркнули, что ни одна страна из 11 государств, находящихся в коалиции, поддерживающей подготовку ВСУ, пока публично не обязалась предоставить самолёты для программы. Отмалчиваются также Дания и Нидерланды, которые вызвались возглавлять коалицию.

Не определились также и с местом для обучения лётчиков ВСУ. Одним из вариантов называют город Тусон в штате Аризона, однако это предложение развития не получило. По другому сценарию украинских военных могут отправить в Европу "где-то за пределы страны". Окончательное решение по данному вопросу ещё не принято.

Предполагается, что тренировки начнутся в течение лета. Для этого Госдепартамент должен одобрить передачу материалов и инструкций к самолётам, но соответствующего разрешения пока также нет.