Бондарев объяснил, почему F-16 Украине "сильно погоды не сделают"

Американские истребители F-16, если будут поставлены Украине, на фронте "сильно погоды не сделают", считает глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он объясняет это особенностями прохождения специальной военной операции в России.

"Основная фаза противостояния в рамках СВО проходит на земле. Мы, конечно, уничтожаем военные объекты противника с воздуха, у него ведь нет такой мощной системы ПВО, как у нас. Поэтому боевые вылеты F-16, для которых у Украины не хватает ни топлива, ни специального оборудования, сильно погоды не сделают", — заявил ТАСС сенатор.

По его мнению, Украине могут передать около пятидесяти истребителей F-16, ведь это один из самых массовых боевых самолётов Запада. Таких машин было произведено в целом около пяти тысяч.

"Украина вполне может получить столько, сколько запросила, то есть порядка 50 экземпляров", — сказал Бондарев.