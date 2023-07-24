Бондарев объяснил, почему F-16 Украине "сильно погоды не сделают"
Сенатор Бондарев: Истребители F-16 в рамках СВО "сильно погоду не сделают"
Американские истребители F-16, если будут поставлены Украине, на фронте "сильно погоды не сделают", считает глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он объясняет это особенностями прохождения специальной военной операции в России.
"Основная фаза противостояния в рамках СВО проходит на земле. Мы, конечно, уничтожаем военные объекты противника с воздуха, у него ведь нет такой мощной системы ПВО, как у нас. Поэтому боевые вылеты F-16, для которых у Украины не хватает ни топлива, ни специального оборудования, сильно погоды не сделают", — заявил ТАСС сенатор.
По его мнению, Украине могут передать около пятидесяти истребителей F-16, ведь это один из самых массовых боевых самолётов Запада. Таких машин было произведено в целом около пяти тысяч.
"Украина вполне может получить столько, сколько запросила, то есть порядка 50 экземпляров", — сказал Бондарев.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что альянс не будет поставлять Украине F-16 до окончания контрнаступления ВСУ. Бауэр отмечал, что обучение технических специалистов для Киева на данный момент невозможно.
ТАСС / DPA / Daniel Reinhardt