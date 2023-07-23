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23 июля, 14:23
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Блинкен высказался о сроках поставки F-16 Украине

Блинкен: Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев

Вооружённые силы Украины получат американские истребители F-16. Поставка самолётов займёт несколько месяцев. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью CNN.

Как отметил он, "даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться". Дипломат пояснил, что нужно огранизовать подготовку персонала, обслуживание техники, обеспечить возможность её использования в боевых условиях, а "всё это занимает время".

Дипломата спросили, считает ли он, что Украина в конце концов получит истребители, и Блинкен ответил утвердительно.

"Думаю, да. Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолёты и разумно применять их", — заключил глава Госдепа.

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При этом ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что альянс не будет поставлять Украине F-16 до окончания контрнаступления ВСУ. Бауэр отмечал, что обучение технических специалистов для Киева на данный момент невозможно.

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Wikipedia

Андрей Григорьев
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