В Белом доме раскрыли дату начала обучения пилотов ВСУ управлению F-16

Украинские лётчики в ближайшее время начнут проходить обучение по управлению американскими истребителями F-16. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

На подготовку программы ушло несколько последних недель. Как правило, пилотов обучают очень длительное время, однако Штаты намерены сократить этот процесс. Сейчас Вашингтон совместно с Нидерландами, Румынией, Данией, Норвегией и другими государствами пытается определиться с местом проведения обучения.

"Я не могу назвать точную дату, но могу сказать, что это вопрос нескольких недель, а не месяцев", — подытожил Салливан.