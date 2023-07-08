В США предупредили о смертельной опасности тех, кто захочет помочь Киеву обслуживать F-16

Обслуживание истребителей F-16 в случае их отправки на Украину потребует вмешательства иностранного персонала, что может вызвать удары со стороны ВС России. Об этом предупредил бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенант в отставке Чарли Мур.

"В отличие от советских самолётов, для F-16 потребуются централизованные базы для полётов, что превратит их в желаемые цели для российских ударов. На этих базах Украине будут необходимы западные или натовские специалисты, которые обеспечат техническое обслуживание", — сказал он в беседе с Newsweek.

Генерал отметил, что по законам вооружённых конфликтов они станут "очень интересной мишенью" для российских военнослужащих. Тем не менее, подчёркивается в материале, пока неясно, когда украинские пилоты научатся управлять F-16 и использовать их эффективно.