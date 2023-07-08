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Опубликовано 8 июля 2023, 07:41
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В США предупредили о смертельной опасности тех, кто захочет помочь Киеву обслуживать F-16

Newsweek: Россия будет уничтожать обслуживающий персонал истребителей F-16 ВСУ

Обслуживание истребителей F-16 в случае их отправки на Украину потребует вмешательства иностранного персонала, что может вызвать удары со стороны ВС России. Об этом предупредил бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенант в отставке Чарли Мур.

"В отличие от советских самолётов, для F-16 потребуются централизованные базы для полётов, что превратит их в желаемые цели для российских ударов. На этих базах Украине будут необходимы западные или натовские специалисты, которые обеспечат техническое обслуживание", сказал он в беседе с Newsweek.

Генерал отметил, что по законам вооружённых конфликтов они станут "очень интересной мишенью" для российских военнослужащих. Тем не менее, подчёркивается в материале, пока неясно, когда украинские пилоты научатся управлять F-16 и использовать их эффективно.

В США допустили возможность передачи Киеву F-16 до завершения конфликта
В США допустили возможность передачи Киеву F-16 до завершения конфликта

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс не будет передавать Украине F-16 до окончания контрнаступления. Причём обучение украинских пилотов и технических специалистов, отметил он, пока невозможно.

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John Torcasio / Unsplash

Матвей Константинов
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