В США допустили возможность передачи Киеву F-16 до завершения конфликта
Кирби: Белый дом может передать Украине F-16, не дожидаясь завершения конфликта
В США пока не приняли решения о передачи ракет ATACMS Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN. Однако в Вашингтоне допускают, что могут передать Незалежной F-16, не дожидаясь окончания конфликта.
"F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления, сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что эта война закончится гораздо быстрее. Но если этого не произойдёт, то мы передадим им F-16 как можно быстрее", — подчеркнул Кирби.
Что касается поставок Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров, то по ним окончательного решения ещё не принято, добавил он.
Ранее глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО не станет поставлять Украине истребители F-16 до окончания контрнаступления.
Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway