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7 июля, 19:44

В США допустили возможность передачи Киеву F-16 до завершения конфликта

Кирби: Белый дом может передать Украине F-16, не дожидаясь завершения конфликта

В США пока не приняли решения о передачи ракет ATACMS Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN. Однако в Вашингтоне допускают, что могут передать Незалежной F-16, не дожидаясь окончания конфликта.

"F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления, сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что эта война закончится гораздо быстрее. Но если этого не произойдёт, то мы передадим им F-16 как можно быстрее", — подчеркнул Кирби.

Что касается поставок Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров, то по ним окончательного решения ещё не принято, добавил он.

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Ранее глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО не станет поставлять Украине истребители F-16 до окончания контрнаступления.

Обложка ©

Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

Анатолий Симоненко
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