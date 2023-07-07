В США допустили возможность передачи Киеву F-16 до завершения конфликта

В США пока не приняли решения о передачи ракет ATACMS Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN. Однако в Вашингтоне допускают, что могут передать Незалежной F-16, не дожидаясь окончания конфликта.

"F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления, сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что эта война закончится гораздо быстрее. Но если этого не произойдёт, то мы передадим им F-16 как можно быстрее", — подчеркнул Кирби.

Что касается поставок Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров, то по ним окончательного решения ещё не принято, добавил он.