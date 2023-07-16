Белый дом нашёл виноватого в заминке с обучением украинских пилотов полётам на F-16

Украинские лётчики могут приступить к обучению управлению американскими истребителями F-16 уже "через пару недель", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон не будет затягивать выдачу разрешений на прохождение программы и передачу всего необходимого.

"Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения [украинских лётчиков] на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности", — сказал он в беседе с CNN.