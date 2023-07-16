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Опубликовано 16 июля 2023, 14:44
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Белый дом нашёл виноватого в заминке с обучением украинских пилотов полётам на F-16

Салливан: Украинские пилоты начнут обучение управлению F-16 через "пару недель"

Украинские лётчики могут приступить к обучению управлению американскими истребителями F-16 уже "через пару недель", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон не будет затягивать выдачу разрешений на прохождение программы и передачу всего необходимого.

"Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения [украинских лётчиков] на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности", сказал он в беседе с CNN.

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Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс не будет поставлять Украине F-16 до окончания контрнаступления ВСУ. Он отметил, что обучение технических специалистов на данный момент невозможно.

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ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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