"Надо меньше кайфовать": Власти Украины пристыдили народ и потребовали больше работать

Граждане Украины преждевременно расслабились и начали "кайфовать" из-за ментального отрицания войны. Такое заявление сделала вице-премьер Незалежной Ирина Верещук в соцсетях.

"Приходится признать, что начали немного расслабляться... Наверное, это что-то естественное, но опасное. Преждевременный переход к мирной жизни и ментальное отрицание войны точно не приближает нашу победу", — написала она.

Верещук отметила, что здесь играет роль моральный вопрос: может ли один украинец веселиться в клубе, радоваться жизни и заниматься непонятно чем, пока другой находится в зоне боевых действий или госпитале? По её мнению, уровень внутренней мобилизации украинцев в целом необходимо повысить.

"Надо меньше кайфовать и больше работать. Ещё много работы, чтобы победить! Война ещё не закончилась", — подчеркнула она.

Вопреки ожиданиям вице-премьера, украинцы в комментариях возразили ей. Они в ответ призвали Киев "перестать кайфовать, воровать и больше работать", ведь "рыба гниёт с головы". Пользователи напомнили Верещук про отдых представителей элиты и партии власти за границей, случаи коррупции, дорогие продукты, а также откуп за деньги от мобилизации.

"Провести уборку органов законодательной и исполнительной власти. Вся страна смотрит на них, как они чешутся. Кто на курортах, кто на взятках, кто на военных миллионниках заработал, кто на гуманитарке. Это какой-то ужас", — подчеркнул один из пользователей.

В ответ на это Верещук написала новый пост, в котором признала абсолютную правоту граждан и призвала власть имущих перестать заниматься ерундой. По её словам, они и члены их семей должны привести свой стиль жизни в соответствие с военным временем. Верещук также отметила, что не получится дождаться за спиной у президента Украины Владимира Зеленского, военных и волонтёров победы страны, занимаясь "фигнёй и кайфуя".