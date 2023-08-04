С доставкой: В Даркнете стали продавать органы погибших солдат ВСУ

В одном из крупнейших магазинов в Даркнете появились объявления о продаже органов погибших украинских военных. Стоимость различных частей тел начинается от пяти тысяч евро (около 500 тысяч рублей), сообщает телеграм-канал Mash.





По словам продавца, под заказ можно получить любую часть тела солдата. Так, стоимость сердца составляет 25 тысяч евро, а почек — 12 тысяч евро. Доставка товара осуществляется только в страны Евросоюза за 48–60 часов. При желании покупку оставят в заранее оговорённом месте, но это при полной предоплате. Ещё могут отдать лично в руки при оплате аванса 35%, а также предоставлении копии паспорта, ссылок на соцсети и фото покупателя в определённом месте с заранее оговорёнными вещами. Обещают упаковать орган в медицинский ящик.

Также покупателю предлагают услуги по перевозке органов с Украины в страны ЕС за восемь тысяч евро. Магазин при этом обещает оформить документы, трансфер и решить вопросы с таможенниками и пограничниками. Mash предполагает, что сотрудничать с продавцом могут причастные к Армии освобождения Косова. Одного из её лидеров судят за торговлю органами сербских военных, погибших на югославской войне. Сама же армия продолжает существовать под другим названием, а её члены могут участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наёмников.