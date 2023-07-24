Украинцы нашли способ умирать "понарошку", чтобы не гибнуть за ВСУ
Mash: Украинцы начали фабриковать свидетельства о смерти, боясь мобилизации
Жители Украины через Даркнет оформляют себе поддельные свидетельства о собственной смерти. Услуга стоит десять тысяч долларов.
Как сообщает Mash, таким способом украинцы пытаются избежать мобилизации и попадания на фронт. Продавцы услуги предлагают выбрать любую легенду смерти, оформляют официальное свидетельство, делают справки и "медэкспертизу", размещают информацию во всех базах данных.
Чтобы всё выглядело как можно более правдоподобно, даже проводятся фейковые похороны. После этого получивший услугу человек может скрыться и ждать момента, чтобы "вернуться к жизни".
Ранее Лайф рассказывал о том, что военнослужащие ВСУ на Запорожском направлении начали сдаваться в плен. Некоторые делают это группами вплоть до взводов.
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