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22 июля, 07:18

CBC: В Канаде сбежавший от мобилизации украинец пропал после купания в реке

Сбежавший от мобилизации гражданин Украины пропал в Канаде. Как пишет CBC News, он решил окунуться в реке к юго-востоку от Квебека и перестал выходить на связь.

По словам сержанта полиции Хьюга Болье, заявление о пропаже подали члены семьи 20-летнего беженца, не дождавшиеся его дома. Правоохранители и пожарные обыскали всю прилегающую к реке местность, позднее к ним присоединились водолазы и вертолёт, но никаких следов украинца найти не удалось. Как сообщила Лаура Торрес, работающая с группой помощи мигрантам, парень приехал в Квебек в июле.

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А ранее в польской Легнице 24-летний украинец насмерть сбил местную женщину во время погони с полицией. Мужчина ехал по городу на скорости в 150 км/ч и, как выяснилось позже, был пьян. Гонщику грозит до 12 лет лишения свободы.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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