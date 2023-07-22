CBC: В Канаде сбежавший от мобилизации украинец пропал после купания в реке

Сбежавший от мобилизации гражданин Украины пропал в Канаде. Как пишет CBC News, он решил окунуться в реке к юго-востоку от Квебека и перестал выходить на связь.

По словам сержанта полиции Хьюга Болье, заявление о пропаже подали члены семьи 20-летнего беженца, не дождавшиеся его дома. Правоохранители и пожарные обыскали всю прилегающую к реке местность, позднее к ним присоединились водолазы и вертолёт, но никаких следов украинца найти не удалось. Как сообщила Лаура Торрес, работающая с группой помощи мигрантам, парень приехал в Квебек в июле.