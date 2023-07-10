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10 июля, 04:13

В отеле норвежского города Берген убили 30-летнюю беженку с Украины

В отеле норвежского города Берген убита 30-летняя украинская беженка. Как сообщает Nettavisen со ссылкой на полицию, под подозрением отец ребёнка, проживавшего вместе с женщиной. Уроженец Азербайджана задержан.

По информации издания, убийство произошло в гостинице Magic Hotel Solheimsviken, где размещаются беженцы с Украины. Во вторник в одном из номеров была обнаружена молодая женщина в тяжёлом состоянии. Её доставили в местную больницу, но спасти пострадавшую не удалось.

Вместе с женщиной в номере проживал её ребёнок, однако неизвестно, был ли он свидетелем убийства. Его отец тоже жил в Норвегии, но не в этом отеле. Вину он не признал. Другие детали полиция не сообщила.

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А ранее польская радиостанция рассказала о проблемах с алкоголем в семьях украинских беженцев. Соцработники в Люблине, где образовалась достаточно большая диаспора из переселенцев с Украины, вынуждены работать с семьями, в которых бывают случаи насилия из-за злоупотребления спиртным.

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Twitter / Magic Hotel Solheimsviken

Лариса Сафронова
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