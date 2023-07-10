В отеле норвежского города Берген убили 30-летнюю беженку с Украины

В отеле норвежского города Берген убита 30-летняя украинская беженка. Как сообщает Nettavisen со ссылкой на полицию, под подозрением отец ребёнка, проживавшего вместе с женщиной. Уроженец Азербайджана задержан.

По информации издания, убийство произошло в гостинице Magic Hotel Solheimsviken, где размещаются беженцы с Украины. Во вторник в одном из номеров была обнаружена молодая женщина в тяжёлом состоянии. Её доставили в местную больницу, но спасти пострадавшую не удалось.

Вместе с женщиной в номере проживал её ребёнок, однако неизвестно, был ли он свидетелем убийства. Его отец тоже жил в Норвегии, но не в этом отеле. Вину он не признал. Другие детали полиция не сообщила.