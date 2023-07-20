Пьяный украинец на бешеной скорости насмерть сбил женщину в Польше, уходя от погони
Пытавшийся скрыться от полиции украинец насмерть сбил женщину в польской Легнице
Автомобиль преступника на месте происшествия в Легнице. Обложка © legnica.policja.gov.pl/
Пьяный водитель-украинец насмерть сбил женщину в польской Легнице, скрываясь от преследующей его полиции на скорости 150 км/ч. Об этом сообщил портал Polsat News.
Польская полиция выяснила, что в крови 24-летнего гонщика, уже дважды имевшего запрет на вождение, было более двух промилле алкоголя, что в десять раз выше, чем разрешено украинскими законами. От полученных травм сбитая женщина скончалась. Преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Пьяный водитель сбивает женщину в Легнице на скорости 150 км/ч. Видео © Twitter / STOPCHAM.PL
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