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20 июля, 19:19

Пьяный украинец на бешеной скорости насмерть сбил женщину в Польше, уходя от погони

Пытавшийся скрыться от полиции украинец насмерть сбил женщину в польской Легнице

<p>Автомобиль преступника на месте происшествия в Легнице. Обложка © <a href="https://legnica.policja.gov.pl/dle/aktualnosci/bieza/99362,Pijany-kierowca-smiertelnie-potracil-piesza.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">legnica.policja.gov.pl/</a></p>

Автомобиль преступника на месте происшествия в Легнице. Обложка © legnica.policja.gov.pl/

Пьяный водитель-украинец насмерть сбил женщину в польской Легнице, скрываясь от преследующей его полиции на скорости 150 км/ч. Об этом сообщил портал Polsat News.

Польская полиция выяснила, что в крови 24-летнего гонщика, уже дважды имевшего запрет на вождение, было более двух промилле алкоголя, что в десять раз выше, чем разрешено украинскими законами. От полученных травм сбитая женщина скончалась. Преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Пьяный водитель сбивает женщину в Легнице на скорости 150 км/ч. Видео © Twitter / STOPCHAM.PL

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Юрий Лысенко
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