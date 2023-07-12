В Эстонии водитель протаранил пятиметровую "эмодзи-какашку" с лицом Зеленского
В Эстонии пьяный водитель протаранил скульптуру Зеленского
Авария с участием скульптуры президента Украины Владимира Зеленского произошла в городе Тырва Валгаского уезда Эстонии. 36-летний водитель протаранил пятиметровую скульптуру из песка, которая изображает украинского политика в виде нью-йоркской статуи Свободы.
В Эстонии пьяный водитель протаранил скульптуру Зеленского. Фото © Telegram/"Новое издание"
После аварии мужчина сбежал, его сейчас ищут. Как пишет "Новое издание", водитель не справился с управлением, потому что был нетрезв.
Напомним, что песчаный памятник Зеленского появился в эстонском городе в мае 2022 года. "Шедевр" сваяла скульптор из Латвии Агнесе Рудзите Кириллова вместе с проживающими в стране украинскими беженцами. Многие пользователи соцсетей сочли памятник неудачным. В комментариях писали, что он похож на "эмодзи-какашку".