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12 июля, 15:30

В Эстонии водитель протаранил пятиметровую "эмодзи-какашку" с лицом Зеленского

В Эстонии пьяный водитель протаранил скульптуру Зеленского

Авария с участием скульптуры президента Украины Владимира Зеленского произошла в городе Тырва Валгаского уезда Эстонии. 36-летний водитель протаранил пятиметровую скульптуру из песка, которая изображает украинского политика в виде нью-йоркской статуи Свободы.

В Эстонии пьяный водитель протаранил скульптуру Зеленского. Фото © Telegram/"Новое издание"

В Эстонии пьяный водитель протаранил скульптуру Зеленского. Фото © Telegram/"Новое издание"

После аварии мужчина сбежал, его сейчас ищут. Как пишет "Новое издание", водитель не справился с управлением, потому что был нетрезв.

В Эстонии появился памятник Зеленскому, похожий на "эмодзи-какашку"

В Эстонии появился памятник Зеленскому, похожий на "эмодзи-какашку"

Напомним, что песчаный памятник Зеленского появился в эстонском городе в мае 2022 года. "Шедевр" сваяла скульптор из Латвии Агнесе Рудзите Кириллова вместе с проживающими в стране украинскими беженцами. Многие пользователи соцсетей сочли памятник неудачным. В комментариях писали, что он похож на "эмодзи-какашку".

Обложка ©

Natalia Demidova/ rus.err.ee

Марина Калегина
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